Rencontre culturelle Collège Inter-Age Étre comédien Salle des Floralies La Baule-Escoublac jeudi 4 décembre 2025.
Rencontre culturelle Collège Inter-Age Étre comédien
Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2025-12-04 14:30:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Être comédien par le conférencier Henri-René DARDANT
Pour Henri-René Dardant, être comédien implique une passion dévorante, une collaboration enrichissante, une capacité d’adaptation, un engagement envers l’apprentissage et une approche intrigante de la création théâtrale. Mélange de talent, de technique et de créativité.
Adhésion
Cotisation annuelle 20€
Tatif entrées conférences
Adhérents 20€ le carnet de 5 entrées / 35€ le cartnet de 10 entrées
Non adhérents 5€ l’entrée .
Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 06 76 college.interages.labaule@gmail.com
