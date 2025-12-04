Rencontre culturelle Collège Inter-Age Étre comédien Salle des Floralies La Baule-Escoublac

Rencontre culturelle Collège Inter-Age Étre comédien Salle des Floralies La Baule-Escoublac jeudi 4 décembre 2025.

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif :

Début : 2025-12-04 14:30:00

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Être comédien par le conférencier Henri-René DARDANT

Pour Henri-René Dardant, être comédien implique une passion dévorante, une collaboration enrichissante, une capacité d’adaptation, un engagement envers l’apprentissage et une approche intrigante de la création théâtrale. Mélange de talent, de technique et de créativité.

Adhésion

Cotisation annuelle 20€

Tarif entrées conférences

Adhérents 20€ le carnet de 5 entrées / 35€ le cartnet de 10 entrées

Non adhérents 5€ l’entrée .

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 06 76 college.interages.labaule@gmail.com

