Rencontre culturelle Collège Inter-Age Introduction à la connaissance des rêves Salle des Floralies La Baule-Escoublac jeudi 20 novembre 2025.

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-11-20 14:30:00

2025-11-20

Introduction à la connaissance des rêves par la conférencière Claudine CHATELAIN

Connaissance des rêves. Qui suis-je? Bon nombre de personnes se posent cette question. Les rêves influencent notre vie quotidienne de plusieurs manières:

– Créativité: de nombreux artistes et inventeurs trouvent de l’inspiration dans leurs rêves.

– Régulation émotionnelle: les rêves aident à traiter des événements vécus et à explorer nos réactions émotionnelles.

En conclusion, la connaissance des rêves à travers les différentes approches psychologiques et leurs fonctions, offre un aperçu précieux de notre monde intérieur et peut contribuer à notre développement personnel.

Adhésion

Cotisation annuelle 20€

Tatif entrées conférences

Adhérents 20€ le carnet de 5 entrées / 35€ le cartnet de 10 entrées

Non adhérents 5€ l’entrée .

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 06 76 college.interages.labaule@gmail.com

