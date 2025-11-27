Rencontre culturelle Collège Inter-Age La Musique du Moyen-Âge Salle des Floralies La Baule-Escoublac

Rencontre culturelle Collège Inter-Age La Musique du Moyen-Âge Salle des Floralies La Baule-Escoublac jeudi 27 novembre 2025.

Rencontre culturelle Collège Inter-Age La Musique du Moyen-Âge

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 14:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

La musique du Moyen-Âge. De la musique sacrée des cathédrales aux chants des troubadours.

Adhésion

Cotisation annuelle 20€

Tatif entrées conférences

Adhérents 20€ le carnet de 5 entrées / 35€ le cartnet de 10 entrées

Non adhérents 5€ l’entrée .

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 06 76 college.interages.labaule@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre culturelle Collège Inter-Age La Musique du Moyen-Âge La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT44