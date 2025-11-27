Rencontre culturelle Collège Inter-Age La Musique du Moyen-Âge Salle des Floralies La Baule-Escoublac
Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2025-11-27 14:30:00
fin : 2025-11-27
2025-11-27
La musique du Moyen-Âge. De la musique sacrée des cathédrales aux chants des troubadours.
Adhésion
Cotisation annuelle 20€
Tatif entrées conférences
Adhérents 20€ le carnet de 5 entrées / 35€ le cartnet de 10 entrées
Non adhérents 5€ l’entrée .
Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 06 76 college.interages.labaule@gmail.com
