Rencontre culturelle Collège Inter-Âges Le porte-avions Charles De Gaulle Salle des Floralies La Baule-Escoublac jeudi 6 novembre 2025.

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-11-06 14:30:00

fin : 2025-11-06 16:30:00

2025-11-06

Le Porte-avions Charles de Gaulle par le conférencier Jean-Pierre Coudoing.

Le porte-avions Charles de Gaulle est un aérodrome flottant dans un environnement maritime et militaire. Même si son apparence ressemble à ses illustres prédécesseurs, ses entrailles et ses capacités lui sont bien supérieures. Le Charles de Gaulle est un porte-avions nucléaire de la Marine Nationale française dont il est le bâtiment majeur. Il est le premier et unique Bâtiment de combat de surface à propulsion nucléaire construit en Europe occidentale. Venez découvrir dans une conférence présentant le fleuron de notre Marine Nationale ce bijou de haute technologie qui a été bien souvent décrié à tort.

Adhésion

Cotisation annuelle 20€

Tatif entrées conférences

Adhérents 20€ le carnet de 5 entrées / 35€ le cartnet de 10 entrées

Non adhérents 5€ l’entrée .

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 06 76 college.interages.labaule@gmail.com

