Rencontre culturelle Collège Inter-Âges L’épopée de John-Paul Jones Salle des Floralies La Baule-Escoublac

Rencontre culturelle Collège Inter-Âges L’épopée de John-Paul Jones Salle des Floralies La Baule-Escoublac jeudi 2 octobre 2025.

Rencontre culturelle Collège Inter-Âges L’épopée de John-Paul Jones

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 14:30:00

fin : 2025-10-02 16:30:00

Date(s) :

2025-10-02

L’épopée de John Paul Jones par le Conférencier Pierre Raffin-Caboisse.

John Paul Jones, peintre de la marine et navigateur a réalisé le tour du monde. Passionné de vieux bateaux à voile. Il a déjà publié plus de 100 aquarelles du tour du monde.Chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime. Membre fondateur de la fondation Taylor.

Adhésion

Cotisation annuelle 20€

Tatif entrées conférences

Adhérents 20€ le carnet de 5 entrées / 35€ le cartnet de 10 entrées

Non adhérents 5€ l’entrée .

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 06 76 college.interages.labaule@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre culturelle Collège Inter-Âges L’épopée de John-Paul Jones La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT44