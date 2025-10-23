Rencontre culturelle Collège Inter-Âges Norman Rockwell et Edward Hopper Salle des Floralies La Baule-Escoublac

Rencontre culturelle Collège Inter-Âges Norman Rockwell et Edward Hopper Salle des Floralies La Baule-Escoublac jeudi 23 octobre 2025.

Rencontre culturelle Collège Inter-Âges Norman Rockwell et Edward Hopper

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

Date(s) :

2025-10-23

Norman Rockwell et Edward Hopper, deux manières de peindre l’Amérique par le conférencier Jacques Forget.

Bien que Norman Rockwell et Edward Hopper aient tous deux cherché à représenter l’Amérique, leurs approches divergent considérablement. Rockwell célèbre la vie quotidienne avec un regard nostalgique et humoristique, tandis que Hopper explore les profondeurs de l’âme humaine à travers des scènes souvent austères et introspectives. Ces différences font d’eux des artistes complémentaires, chacun apportant une vision unique de la société américaine de leur époque.

Adhésion

Cotisation annuelle 20€

Tatif entrées conférences

Adhérents 20€ le carnet de 5 entrées / 35€ le cartnet de 10 entrées

Non adhérents 5€ l’entrée .

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 06 76 college.interages.labaule@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre culturelle Collège Inter-Âges Norman Rockwell et Edward Hopper La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT44