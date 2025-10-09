Rencontre culturelle Collège Inter-Âges Paysages de la Brière Salle des Floralies La Baule-Escoublac

Rencontre culturelle Collège Inter-Âges Paysages de la Brière Salle des Floralies La Baule-Escoublac jeudi 9 octobre 2025.

Rencontre culturelle Collège Inter-Âges Paysages de la Brière

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 14:30:00

fin : 2025-10-09 16:30:00

Date(s) :

2025-10-09

Evolution des Paysages de la Brière par le conférencier Jacques Hedin.

La présentation a pour but avant tout d’expliquer l’origine, les richesses et le devenir éventuel des différents paysages sur le territoire du Marais de Brière incluant , les bords de Loire, les marais du Brivet au centre et l’ensemble du Bocage des hauts du bassin versant vers le nord.

Adhésion

Cotisation annuelle 20€

Tatif entrées conférences

Adhérents 20€ le carnet de 5 entrées / 35€ le cartnet de 10 entrées

Non adhérents 5€ l’entrée .

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 06 76 college.interages.labaule@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre culturelle Collège Inter-Âges Paysages de la Brière La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT44