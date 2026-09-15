Informations pratiques

Saintes

Rencontre culturelle – conférence » Regard sur l’histoire des Santons » avec l’historien, Bernard Petit.

Salle Saintonge N°5 11, rue Fernand Chapsal Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 18:30:00

fin : 2026-11-27 20:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Conférence MédiaCtions Bernard Petit, historien spécialiste des recherches scientifiques consacrées à l’identité santonne, nous invite à faire le point sur l’état actuel des connaissances et à distinguer les faits établis des hypothèses encore débattues.

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Salle Saintonge N°5 11, rue Fernand Chapsal Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 50 86 46 mediactions@laposte.net

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English :

MediaActions Conference: Bernard Petit, a historian specializing in scientific research on Santon identity, invites us to take stock of the current state of knowledge and to distinguish established facts from hypotheses that are still under debate.

L’événement Rencontre culturelle – conférence » Regard sur l’histoire des Santons » avec l’historien, Bernard Petit. Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge