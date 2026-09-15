Rencontre culturelle – conférence » Regard sur l’histoire des Santons » avec l’historien, Bernard Petit. Salle Saintonge N°5 Saintes
vendredi 27 novembre 2026 · Salle Saintonge N°5 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Rencontre culturelle – conférence » Regard sur l’histoire des Santons » avec l’historien, Bernard Petit.
Salle Saintonge N°5 11, rue Fernand Chapsal Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 18:30:00
fin : 2026-11-27 20:30:00
Date(s) :
2026-11-27
Conférence MédiaCtions Bernard Petit, historien spécialiste des recherches scientifiques consacrées à l’identité santonne, nous invite à faire le point sur l’état actuel des connaissances et à distinguer les faits établis des hypothèses encore débattues.
.
Salle Saintonge N°5 11, rue Fernand Chapsal Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 50 86 46 mediactions@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
MediaActions Conference: Bernard Petit, a historian specializing in scientific research on Santon identity, invites us to take stock of the current state of knowledge and to distinguish established facts from hypotheses that are still under debate.
L’événement Rencontre culturelle – conférence » Regard sur l’histoire des Santons » avec l’historien, Bernard Petit. Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- La vie d’une femme, Gallia, Saintes 15 septembre 2026
- Salle des Jacobins Journées du Patrimoine Place de l’Échevinage Saintes 18 septembre 2026
- Festival des Bourdonnantes Saintes 18 septembre 2026
- Cloître Saint-Pierre Journées du Patrimoine Saintes 18 septembre 2026
- Exposition Le Conservatoire fête ses 50 ans Abbaye-aux-Dames Saintes 18 septembre 2026