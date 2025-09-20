Rencontre dans les jardins monastiques avec Arnaud, jardinier du musée Musée de la Chartreuse Douai

Rencontre dans les jardins monastiques avec Arnaud, jardinier du musée Musée de la Chartreuse Douai samedi 20 septembre 2025.

Rencontre dans les jardins monastiques avec Arnaud, jardinier du musée Samedi 20 septembre, 14h30 Musée de la Chartreuse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Rencontre dans les jardins monastiques avec Arnaud, jardinier du musée

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).

Rencontre dans les jardins monastiques avec Arnaud, jardinier du musée

@Ville de Douai