Rencontre « Danser la vie » – Festival TNB Musée Quai Zola Rennes
Rencontre « Danser la vie » – Festival TNB Musée Quai Zola Rennes vendredi 21 novembre 2025.
Rencontre « Danser la vie » – Festival TNB Musée Quai Zola Rennes Vendredi 21 novembre, 12h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur réservation auprès de la billetterie du TNB
Gratuit sur réservation auprès de la billetterie du TNB
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-21T12:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-21T13:30:00.000+01:00
1
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/quai-zola/rencontre-danser-la-vie-festival-tnb
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine