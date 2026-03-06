Rencontre d’Arthé de printemps Maison Seasonalitea Rennes 28 et 29 mars Cérémonies du thé, sur inscription (30 €, 3 créneaux par jour pour chaque cérémonie, durée 1 h, 5 places, 10 h 30, 14 h ou 16 h) : Trois salles thématiques (thés blancs, oolongs verts et thés verts japonais) pour une expérience intimiste et apaisante.

Arthé est un projet associatif culturel qui associe le monde du thé, de l’art et de l’artisanat lors d’événements saisonniers. Pour l’édition printanière, les Rencontres d’Arthé auront lieu à Rennes.

**Les rencontres d’Arthé**

### **Edition printanière**

### à la Maison Seasonalitea

Arthé est un projet associatif culturel qui associe le monde du thé, de l’art et de l’artisanat lors d’événements saisonniers. Pour cette édition printanière, les Rencontres d’Arthé auront lieu dans la Maison Seasonalitea. Quatre espaces y seront agencés avec poésie (scénographies végétales, œuvres d’art, dégustation dans des céramiques artisanales). Des espaces pour ralentir, contempler et partager une expérience sensible en petit groupe au travers de cérémonies de thé.

Samedi 28 mars & dimanche 29 mars, à la Maison Seasonalitea : 24, rue de la Bascule, Rennes.

Cérémonies du thé, sur inscription (30 €, 3 créneaux par jour pour chaque cérémonie, durée 1 h) : 10 h 30, 14 h, 16 h

– Salle verte : Thés japonais par Chanokaze, céramiques de Cyril Denery, art d’Alexis Manchion, sur tatami

– Salle blanche : Thés blancs par Niamastea, céramiques d’Anna Mermet, art d’Ymy Nigris, sur table

– Salle bleu-vert : Thés oolong verts par Ymy Nigris, céramiques de Margaux, art de Ryuku Otsuka, sur table basse

– Salon de thé de 13 h à 18 h : entrée libre

– Samedi 28 mars 18h : Conférence sur la place des arts dans le thé, suivis d’une présentation du livre de photographies et calligraphies de Ymy Nigris, Chaque jour est un bon jour, suivis d’une dédicace.

[associationarthe@gmail.com](mailto:associationarthe@gmail.com)

instagram : @association_arthe

Maison Seasonalitea 24 rue de la Bascule, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



