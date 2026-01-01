Rencontre d’artiste Emmanuelle Premel-Cabic La Virgule Morlaix

Rencontre d’artiste Emmanuelle Premel-Cabic

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 18:30:00

fin : 2026-01-20 20:00:00

Date(s) :

2026-01-20

Durant cet événement, l’artiste textile Emmanuelle Premel-cabic, vous présentera sa démarche de sculpteur textile et ce qui l’a amené à développer son exposition et installation, autour du titre et thème Mort ou Vif .

Adultes Réservation obligatoire. .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre d’artiste Emmanuelle Premel-Cabic

L’événement Rencontre d’artiste Emmanuelle Premel-Cabic Morlaix a été mis à jour le 2026-01-08 par OT BAIE DE MORLAIX