Rencontre d’artiste Emmanuelle Premel-Cabic La Virgule Morlaix mardi 20 janvier 2026.
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Début : 2026-01-20 18:30:00
fin : 2026-01-20 20:00:00
2026-01-20
Durant cet événement, l’artiste textile Emmanuelle Premel-cabic, vous présentera sa démarche de sculpteur textile et ce qui l’a amené à développer son exposition et installation, autour du titre et thème Mort ou Vif .
Adultes Réservation obligatoire. .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
