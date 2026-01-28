Rencontre d’artiste Fanny Cail

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Rencontrez Fanny Cail, l’artiste artannaise le temps d’un échange autour de son travail.

La médiathèque d’Artannes expose les oeuvres de Fanny Cail. L’artiste viendra installer son matériel à la médiathèque, venez la rencontrer et découvrir ses dessins prendre vie sous vos yeux !

Rencontrez Fanny Cail, l’artiste artannaise le temps d’un échange autour de son travail.

La médiathèque d’Artannes expose les oeuvres de Fanny Cail. L’artiste viendra installer son matériel à la médiathèque, venez la rencontrer et découvrir ses dessins prendre vie sous vos yeux !

L’artiste souhaite limiter son empreinte envers l’écologie, elle crée ses propres encres à partir de matériaux ramassés au fil des ses balades; ses outils sont également issus de la biodiversité, une plume d’oiseau perdue ou alors un morceau de bois… N’hésitez pas à venir parler de ces techniques ! .

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 13 09 bibliotheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet Artann artist Fanny Cail for a chat about her work.

The Artannes media library is exhibiting the work of Fanny Cail. The artist will be setting up her equipment at the media library, so come and meet her and see her drawings come to life before your very eyes!

L’événement Rencontre d’artiste Fanny Cail Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-01-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme