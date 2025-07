Rencontre d’artistes & artisans d’art Flora LE GOURRIEREC et Sébastien CHOLLET Artisans verriers Poulhibet Mûr de Bretagne Guerlédan

Poulhibet Mûr de Bretagne Maison éclusière Guerlédan Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-28

2025-07-21

La maison éclusière de Poulhibet sur le canal de Nantes à Brest, a été construite entre 1830 et 1842. Occupée par un éclusier et sa famille durant presque 100 ans, avec la mise en service du barrage de Guerlédan en 1930, la navigation sur le canal a cessé d’être ainsi que le travail des éclusiers ! Habitée néanmoins jusque dans les années 1980, puis laissée à l’abandon, elle a été rénovée en 2014 en site d’expositions.

1er au 6 juillet Romain BERTHO Vannier

7 au 13 juillet Elisabeth CASAN Savons et produits cosmétiques

14 au 20 juillet Lynn FLANDRIN Tisserande

21 au 28 juillet Flora Le GOURRIEREC et Sébastien CHOLLET Artisans verriers

5 au 10 août Aurore CRONIER Fabrication de bijoux et objets de décoration

11 au 17 août Sandra JULIEN Artiste vitrailliste

18 au 24 août Marie-Cécile DACQUAY Savonnière

22 au 31 août Florence LUCAS Accessoires textiles, à partir de vêtements recyclés. .

Poulhibet Mûr de Bretagne Maison éclusière Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne

