Rencontre d’auteur Espace Jean Moulin Andrest

Espace Jean Moulin ANDREST Andrest

2026-01-23 18:30:00

2026-01-23

2026-01-23

La Médiathèque d’Andrest vous propose une rencontre riche en émotions et en échanges avec Véronique Tivoli, autour de son livre Mes enfants et ceux des autres.

À travers différentes histoires, Véronique Tivoli raconte les sept années durant lesquelles, en tant qu’assistante familiale, elle a accueilli chez elle plus de cinquante-cinq enfants placés par l’aide sociale à l’enfance âgés de 14 mois à 21 ans.

Cette rencontre sera l’occasion d’écouter un parcours de vie, de poser des questions et de mieux comprendre le quotidien de celles et ceux qui accompagnent des enfants confiés.

Dans une ambiance bienveillante, les échanges promettent d’être profonds, touchants et inspirants.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir un récit authentique et réfléchir ensemble aux valeurs de solidarité et de transmission.

Heures d’ouverture de la médiathèque

Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Le samedi de 9h à 12h .

The Médiathèque d?Andrest invites you to an emotional encounter with Véronique Tivoli, based on her book Mes enfants et ceux des autres.

Through various stories, Véronique Tivoli recounts the seven years during which, as a family assistant, she welcomed into her home more than fifty-five children placed by the child welfare system aged from 14 months to 21 years.

This meeting will be an opportunity to listen to her life story, ask questions and gain a better understanding of the daily lives of those who care for children in her care.

In a caring atmosphere, the exchanges promise to be profound, touching and inspiring.

A not-to-be-missed opportunity to discover an authentic story and reflect together on the values of solidarity and transmission.

