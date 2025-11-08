Rencontre d’auteur : « Auschwitz 1945 » d’Alexandre Bande Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Alexandre Bande, professeur de chaire supérieure en Classes Préparatoires littéraires au lycée Janson de Sailly, docteur en histoire, historien, membre de le Commission enseignement de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, intervenant au Mémorial de la Shoah, à Sciences Po Saint-Germain en Laye. Co-directeur de la « Nouvelle histoire de la Shoah » Passés Composés (2021) (Poche Marabout 2023), de « L’Histoire politique de l’antisémitisme en France, de 1967 à nos jours », Robert Laffont 2024, et auteur de « Auschwitz 1945 » Passés Composés 2025.

A l’occasion des commémorations du 80e anniversaire de sa « libération » par l’Armée Rouge en 1945 il semblait nécessaire de présenter un panorama général de la situation du complexe concentrationnaire et centre de mise à mort d’Auschwitz à ce moment charnière de son histoire. Que découvrent les Soviétiques ? Que comprennent-ils ? Qu’en disent-ils ? Répondre à ces questions est d’autant plus difficile que les nazis ont tenté de faire disparaitre les traces de leurs crimes.

Le samedi 08 novembre 2025

de 11h00 à 13h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr