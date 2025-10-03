Rencontre d’auteur avec Denis Soula Rue de l’Eglise Serres-Morlaàs

Rencontre d’auteur avec Denis Soula Rue de l’Eglise Serres-Morlaàs vendredi 3 octobre 2025.

Rue de l'Eglise Bibliothèque Serres-Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Originaire de Toulouse, Denis Soula a écrit plusieurs romans, comme « Deux femmes » et « Mektoub », ainsi que des essais sur le sport. Son dernier roman, « Me tenir droite », suit la vie d’une femme ayant causé accidentellement la mort de son fils après une soirée trop arrosée. Dans cette tragédie, l’auteur donne la parole à des voix singulières qui racontent les épreuves infligées à la vie mais aussi les bonheurs simples qui parfois la sauvent.

¨Pour ados/adultes. Avec la librairie chez Gustave de Morlaàs.

En lien avec le festival « Un aller-retour dans le noir » à Pau. .

