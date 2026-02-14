Rencontre d’auteur avec Gauthier David, Réseau des Bibliothèques Commuanuté de communes Val’Eyrieux, Le Cheylard

Rencontre d’auteur avec Gauthier David Lundi 30 mars, 18h00 Réseau des Bibliothèques Commuanuté de communes Val’Eyrieux Ardèche

Un récit aussi touchant que grinçant sur la précarité et l’urgence de vivre. Sibylle est la protagoniste de cette histoire. Son but est de trouver un travail. Pas plus. Ce qu’elle veut c’est de l’argent. Manger, survivre. A travers une langue acérée et caustique, l’auteur délivre les aventures de cette anti-héroïne dans un monde capitaliste.

Réseau des Bibliothèques Commuanuté de communes Val’Eyrieux Médiathèque le cheylard Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Rencontre avec l’auteur autour de son dernier ouvrage Sibylle et le monde rigolo, publié chez Vroum : un roman qui aborde la précarité.