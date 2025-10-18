Rencontre d’auteur avec Jacques Dupé Rue du Béarn Nousty

Rue du Béarn Bibliothèque Nousty Pyrénées-Atlantiques

2025-10-18

Venez à la rencontre de l’auteur Jacques Dupé, venu vous présenter son dernier roman « Paysans », dans lequel il aborde la vie à la campagne dans les années 40, la place de la femme dans la famille et la mise à disposition dans les fermes de prisonniers de guerre allemands. Passionné par l’histoire, la généalogie, la lecture, cet habitant d’Idron a pris goût à l’écriture suite à son premier ouvrage biographique de René Graciet « paysan, poète et… Poilu ! » son grand-oncle mort à la Grande-Guerre en 1915.

Public adulte. .

Rue du Béarn Bibliothèque Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69

