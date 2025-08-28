Rencontre d’auteur avec Marcel BLUTEAU à la Médiathèque Jard-sur-Mer

Rencontre d’auteur avec Marcel BLUTEAU à la Médiathèque Jard-sur-Mer jeudi 28 août 2025.

Rencontre d’auteur avec Marcel BLUTEAU

à la Médiathèque Rue de l’Océan Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 14:30:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

.

à la Médiathèque Rue de l’Océan Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre d’auteur avec Marcel BLUTEAU Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral