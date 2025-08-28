Rencontre d’auteur avec Marcel BLUTEAU à la Médiathèque Jard-sur-Mer
Rencontre d’auteur avec Marcel BLUTEAU à la Médiathèque Jard-sur-Mer jeudi 28 août 2025.
Rencontre d’auteur avec Marcel BLUTEAU
à la Médiathèque Rue de l’Océan Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-28 14:30:00
fin : 2025-08-28
Date(s) :
2025-08-28
.
à la Médiathèque Rue de l’Océan Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre d’auteur avec Marcel BLUTEAU Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral