Rencontre d’auteur avec Mélissa Fialon Librairie L’archipel des mots Le Monastier-sur-Gazeille

Rencontre d’auteur avec Mélissa Fialon

Librairie L’archipel des mots 69 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Rencontre d’auteure locale, avec Mélissa Fialon , autour de son livre En attendant l’hiver

Librairie L’archipel des mots 69 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 48 07 librairie@larchipeldesmots.fr

English :

Meeting with local author Mélissa Fialon, about her book En attendant l’hiver ( Waiting for winter )

German :

Treffen einer lokalen Autorin, mit Mélissa Fialon , rund um ihr Buch En attendant l’hiver (Auf den Winter warten)

Italiano :

Incontro con l’autrice locale Mélissa Fialon, che parlerà del suo libro En attendant l’hiver ( Aspettando l’inverno )

Espanol :

Encuentro con la autora local Mélissa Fialon, sobre su libro En attendant l’hiver ( Esperando el invierno )

