Rencontre d’auteur avec Mélissa Fialon Librairie L’archipel des mots Le Monastier-sur-Gazeille
Rencontre d’auteur avec Mélissa Fialon Librairie L’archipel des mots Le Monastier-sur-Gazeille samedi 8 novembre 2025.
Rencontre d’auteur avec Mélissa Fialon
Librairie L’archipel des mots 69 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Rencontre d’auteure locale, avec Mélissa Fialon , autour de son livre En attendant l’hiver
.
Librairie L’archipel des mots 69 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 48 07 librairie@larchipeldesmots.fr
English :
Meeting with local author Mélissa Fialon, about her book En attendant l’hiver ( Waiting for winter )
German :
Treffen einer lokalen Autorin, mit Mélissa Fialon , rund um ihr Buch En attendant l’hiver (Auf den Winter warten)
Italiano :
Incontro con l’autrice locale Mélissa Fialon, che parlerà del suo libro En attendant l’hiver ( Aspettando l’inverno )
Espanol :
Encuentro con la autora local Mélissa Fialon, sobre su libro En attendant l’hiver ( Esperando el invierno )
L’événement Rencontre d’auteur avec Mélissa Fialon Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal