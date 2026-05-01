Avoine

Rencontre d’auteur

6 Avenue de la République Avoine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Le Prix Polar du Chinonais se déroule du 10 janvier au 13 mai 2026. 5 romans sont en lice. Suite aux votes des lecteurs, la rencontre avec le/la lauréat.e aura lieu le jeudi 21 mai à 20h à la médiathèque d’Avoine.

Le Prix Polar du Chinonais se déroule du 10 janvier au 13 mai 2026. 5 romans sont en lice. Suite aux votes des lecteurs, la rencontre avec le/la lauréat.e aura lieu le jeudi 21 mai à 20h à la médiathèque d’Avoine. .

6 Avenue de la République Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 19 19 c.holtzer@cc-cvl.fr

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English :

The Prix Polar du Chinonais runs from January 10 to May 13, 2026. 5 novels are in the running. Following readers’ votes, the meeting with the winner will take place on Thursday May 21 at 8pm at the Avoine media library.

L’événement Rencontre d’auteur Avoine a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme