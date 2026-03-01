Rencontre d’auteur | Chavaniac-Lafayette Le bourg Chavaniac-Lafayette

Rencontre d’auteur | Chavaniac-Lafayette

Bibliothèque Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date et horaire :

14 mars 2026, 10:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez rencontrer Patrick Joquel autour d’un café, en toute simplicité.

Le bourg Bibliothèque Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes commune-chavaniac-lafayette2@wanadoo.fr

English :

Come and meet Patrick Joquel over a cup of coffee.

