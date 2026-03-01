Rencontre d’auteur | Chavaniac-Lafayette Le bourg Chavaniac-Lafayette
Le bourg Bibliothèque Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Début : 2026-03-14 10:00:00
2026-03-14
Venez rencontrer Patrick Joquel autour d’un café, en toute simplicité.
Le bourg Bibliothèque Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and meet Patrick Joquel over a cup of coffee.
