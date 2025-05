Rencontre d’Auteur Chloé Guillot-Elouard – Hall de Réception de la Présidence Léopold Nancy, 15 mai 2025 15:00, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Rencontre d’Auteur Chloé Guillot-Elouard Hall de Réception de la Présidence Léopold 34 Cours Léopold Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-05-15 15:00:00

fin : 2025-05-15 16:00:00

Date(s) :

2025-05-15

La Bibliothèque américaine de Nancy et les Amis de la Bibliothèque américaine de Nancy vous proposent une rencontre d’auteur, suivie d’une séance de dédicace.

Venez rencontrer l’autrice Chloé Guillot-Elouard autour de son roman Projet I care .Tout public

0 .

Hall de Réception de la Présidence Léopold 34 Cours Léopold

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 72 74 09 08

English :

The American Library of Nancy and the Friends of the American Library of Nancy invite you to an author talk, followed by a book signing.

Come and meet author Chloé Guillot-Elouard to discuss her novel « Projet I care ».

German :

Die Amerikanische Bibliothek von Nancy und die Freunde der Amerikanischen Bibliothek von Nancy laden Sie zu einem Autorentreffen mit anschließender Signierstunde ein.

Treffen Sie die Autorin Chloé Guillot-Elouard zu ihrem Roman « Projet I care ».

Italiano :

La Biblioteca Americana di Nancy e gli Amici della Biblioteca Americana di Nancy vi invitano a incontrare l’autore e a firmare il libro.

Venite a incontrare l’autrice Chloé Guillot-Elouard per discutere del suo romanzo « Projet I care ».

Espanol :

La Biblioteca Americana de Nancy y los Amigos de la Biblioteca Americana de Nancy le invitan a un encuentro con el autor, seguido de una firma de libros.

Venga a conocer a la autora Chloé Guillot-Elouard para hablar de su novela « Projet I care ».

L’événement Rencontre d’Auteur Chloé Guillot-Elouard Nancy a été mis à jour le 2025-05-11 par DESTINATION NANCY