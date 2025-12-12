Rencontre d’auteur Claire FASCE-DAMAS Médiathèque Lambesc

Rencontre d’auteur Claire FASCE-DAMAS

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 18h. Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Venez rencontrer Claire Fasce-Dalmas, écrivaine prolifique qui a su transformer sa passion pour l’écriture en une impressionnante bibliographie !

Après des années à écrire sans publier, elle s’est lancée dans l’aventure éditoriale en 2012 et compte aujourd’hui plus de 17 ouvrages à son actif, explorant des genres variés du polar au conte fantastique.



Sa série Le Monde Autrement vous transportera dans un univers enchanteur, tandis que ses romans adultes comme Une corde au cou ou L’insupportable vérité vous tiendront en haleine. Mère de quatre enfants et bénévole engagée, Claire dédie désormais une partie de sa création à la littérature jeunesse.



Découvrez le parcours inspirant d’une auteure marseillaise qui, encouragée par ses proches, a persévéré pour voir ses manuscrits sortir des tiroirs et atteindre un public de plus en plus large. Une belle rencontre en perspective autour de la créativité littéraire et du pouvoir des mots ! .

Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63 mediatheque@lambesc.fr

English :

Come and meet Claire Fasce-Dalmas, a prolific writer who has turned her passion for writing into an impressive bibliography!

L’événement Rencontre d’auteur Claire FASCE-DAMAS Lambesc a été mis à jour le 2025-12-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc