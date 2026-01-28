Rencontre d’auteur Espace François Mitterand Désertines

Rencontre d’auteur

Espace François Mitterand 11 Rue Joliot Curie Désertines Allier

Début : 2026-02-04 18:00:00

fin : 2026-02-04

2026-02-04

La médiathèque accueille Gilles Cauture de l’ombre de l’action à la lumière des mots.

Espace François Mitterand 11 Rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41

English :

The media library welcomes Gilles Cauture: from the shadow of action to the light of words.

L’événement Rencontre d’auteur Désertines a été mis à jour le 2026-01-28 par Montluçon Tourisme