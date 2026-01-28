Rencontre d’auteur Espace François Mitterand Désertines
Rencontre d’auteur Espace François Mitterand Désertines mercredi 4 février 2026.
Rencontre d’auteur
Espace François Mitterand 11 Rue Joliot Curie Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 18:00:00
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
La médiathèque accueille Gilles Cauture de l’ombre de l’action à la lumière des mots.
.
Espace François Mitterand 11 Rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The media library welcomes Gilles Cauture: from the shadow of action to the light of words.
L’événement Rencontre d’auteur Désertines a été mis à jour le 2026-01-28 par Montluçon Tourisme