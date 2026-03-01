Rencontre d’auteur en musique Les Correspondances Salle du port (au-dessus de la médiathèque) Mornac-sur-Seudre

Rencontre d’auteur en musique Les Correspondances

Salle du port (au-dessus de la médiathèque) Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27 18:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Lectures par l’auteur de textes en prose poétique tous primés par la Société des Poètes Français et mis en correspondance après chaque lecture avec des pièces musicales.

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Salle du port (au-dessus de la médiathèque) Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 17 06 bibli@mairie-mornac-sur-seudre.fr

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English :

Readings by the author of poetic prose texts, all of which have won awards from the Société des Poètes Français, and matched after each reading with musical pieces.

L’événement Rencontre d’auteur en musique Les Correspondances Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-03-10 par Royan Atlantique