Rencontre d’auteur Estelle Bouquet Rue du Temple Mouriès

Samedi 13 décembre 2025 à 10h. Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 10:00:00
2025-12-13
Rencontrez l’autrice Estellle Bouquet à la Médiathèque de Mouriès, le samedi 13 décembre à 10h !Familles
Organisé par la Médiathèque La Regalido de Mouriès
Estelle Bouquet est une jeune autrice mouriésenne, rencontrez-la pour la sortie de son album jeunesse Parole de chêne .
Lecture et atelier (le chêne des émotions) seront suivis d’une séance de dédicace et d’un verre de l’amitié en présence de Madame le Maire.
Public pour les enfants de 5 à 10 ans, en famille
Durée 1h
Places limitées, inscription conseillée auprès de la Médiathèque .
Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr
Meet author Estellle Bouquet at the Mouriès Media Library on Saturday, 13 December at 10 a.m.!
