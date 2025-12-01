Rencontre d’auteur Estelle Bouquet Rue du Temple Mouriès

Rencontre d’auteur Estelle Bouquet

Samedi 13 décembre 2025 à 10h. Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 10:00:00

2025-12-13

Rencontrez l’autrice Estellle Bouquet à la Médiathèque de Mouriès, le samedi 13 décembre à 10h !Familles

Organisé par la Médiathèque La Regalido de Mouriès



Estelle Bouquet est une jeune autrice mouriésenne, rencontrez-la pour la sortie de son album jeunesse Parole de chêne .

Lecture et atelier (le chêne des émotions) seront suivis d’une séance de dédicace et d’un verre de l’amitié en présence de Madame le Maire.



Public pour les enfants de 5 à 10 ans, en famille

Durée 1h



Places limitées, inscription conseillée auprès de la Médiathèque .

Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr

English :

Meet author Estellle Bouquet at the Mouriès Media Library on Saturday, 13 December at 10 a.m.!

