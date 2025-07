Rencontre d’auteur Locaux de la mairie Fay-sur-Lignon

Rencontre d’auteur Locaux de la mairie Fay-sur-Lignon mercredi 13 août 2025.

Rencontre d’auteur

Locaux de la mairie Bibliothèque Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-13 09:30:00

fin : 2025-08-13 12:00:00

Date(s) :

2025-08-13

Rencontre dédicace avec l’auteur Bernard LHOSTE, autour de son dernier livre « L’aventurière et le pantouflard » (2025, editions La clé du chemin)

.

Locaux de la mairie Bibliothèque Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Book signing with author Bernard LHOSTE, about his latest book « L’aventurière et le pantouflard » (2025, editions La clé du chemin)

German :

Signierstunde mit dem Autor Bernard LHOSTE zu seinem neuesten Buch « L’aventurière et le pantouflard » (2025, editions La clé du chemin)

Italiano :

Firma del libro con l’autore Bernard LHOSTE, sul suo ultimo libro « L’aventurière et le pantouflard » (2025, edizioni La clé du chemin)

Espanol :

Firma de libros con el autor Bernard LHOSTE, sobre su último libro « L’aventurière et le pantouflard » (2025, ediciones La clé du chemin)

L’événement Rencontre d’auteur Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal