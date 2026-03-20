Rencontre d’auteur Florence Mottot Saint-Dizier

Rencontre d’auteur Florence Mottot Saint-Dizier mercredi 22 avril 2026.

Rencontre d’auteur Florence Mottot

Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Tout public
La médiathèque accueille Florence Mottot, autrice de livres pour la jeunesse.   .

Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66 

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English :

L’événement Rencontre d’auteur Florence Mottot Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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