Rencontre d’auteur Florence Mottot Saint-Dizier
Rencontre d’auteur Florence Mottot Saint-Dizier mercredi 22 avril 2026.
Rencontre d’auteur Florence Mottot
Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Tout public
La médiathèque accueille Florence Mottot, autrice de livres pour la jeunesse. .
Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66
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English :
L’événement Rencontre d’auteur Florence Mottot Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne