Rencontre d’auteur Florence Mottot

Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Tout public

La médiathèque accueille Florence Mottot, autrice de livres pour la jeunesse. .

Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66

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English :

L’événement Rencontre d’auteur Florence Mottot Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne