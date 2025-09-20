Rencontre d’auteur François-Erik Charles pour son roman historique L’empreinte Mediathèque Centre Espace Pilatre de Rozier Wimille

Rencontre d’auteur François-Erik Charles pour son roman historique L’empreinte Mediathèque Centre Espace Pilatre de Rozier Wimille samedi 20 septembre 2025.

Rencontre d’auteur François-Erik Charles pour son roman historique L’empreinte Samedi 20 septembre, 10h00 Mediathèque Centre Espace Pilatre de Rozier Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Médiathèque centre reçoit un auteur qui a placé l’intrigue de son roman dans un château du Boulonnais.

Né en 1963, au château d’Ordre, François-Erik Charles a baigné dans les récits de ses grands-parents autour de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce roman, où sont mélangés vérité et fiction, il nous invite à revivre de tristes événements qui n’aurait jamais dû voir le jour.

Mediathèque Centre Espace Pilatre de Rozier 3 rue de Ledinghen 62126 Wimille Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 83 36 43 Mediatheque de wimille

Journées européennes du patrimoine 2025

Francois-Erik Charles