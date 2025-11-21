Rencontre d’auteur Karolina Ramqvist Médiathèque Royan

Rencontre d’auteur Karolina Ramqvist

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-21 18:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Dans le cadre de Lettres du monde Lumières ! festival des littératures du monde, la médiathèque reçoit Karolina Ramqvist, autrice suédoise, autour de son dernier roman De pain et de lait, traduit du suédois par Marina Heide, Buchet-Chastel, 2024.

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

As part of Lettres du monde ? Lumières! festival des littératures du monde, the media library welcomes Swedish author Karolina Ramqvist to discuss her latest novel, De pain et de lait, translated from Swedish by Marina Heide, Buchet-Chastel, 2024.

German :

Im Rahmen von Lettres du monde ? Lumières! festival des littératures du monde empfängt die Mediathek die schwedische Autorin Karolina Ramqvist zu ihrem neuesten Roman De pain et de lait, aus dem Schwedischen übersetzt von Marina Heide, Buchet-Chastel, 2024.

Italiano :

Nell’ambito del festival Lettres du monde? Lumières!, la mediateca ospita la scrittrice svedese Karolina Ramqvist che parlerà del suo ultimo romanzo, De pain et de lait, tradotto dallo svedese da Marina Heide, Buchet-Chastel, 2024.

Espanol :

En el marco del festival de literatura mundial Lettres du monde ? Lumières!, la mediateca acoge a la escritora sueca Karolina Ramqvist para hablar de su última novela, De pain et de lait, traducida del sueco por Marina Heide, Buchet-Chastel, 2024.

