Rencontre d’auteur Librairie « L’archipel des mots » Le Monastier-sur-Gazeille

Librairie « L’archipel des mots » 59 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Rencontre d’auteure locale, avec Natacha Jouffre, à l’occasion de la sortie de son 2e livre « Les perles bleues ».

Librairie « L’archipel des mots » 59 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 48 07 librairie@larchipeldesmots.fr

English :

Meet local author Natacha Jouffre, on the occasion of the release of her 2nd book « Les perles bleues ».

German :

Treffen einer lokalen Autorin mit Natacha Jouffre anlässlich der Veröffentlichung ihres zweiten Buches « Les perles bleues » (Die blauen Perlen).

Italiano :

Incontro con l’autrice locale Natacha Jouffre, in occasione dell’uscita del suo 2° libro « Les perles bleues ».

Espanol :

Conozca a la autora local Natacha Jouffre, con motivo del lanzamiento de su 2º libro « Les perles bleues ».

