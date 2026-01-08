Rencontre d’auteur Médiathèque de Magescq Magescq
Rencontre d’auteur Médiathèque de Magescq Magescq vendredi 16 janvier 2026.
Rencontre d’auteur
Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq Landes
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Eiao est un court roman noir qui explore la mémoire blessée des essais nucléaires français en Polynésie à travers le destin d’une femme engagée
et d’une île sacrifiée. Rencontre avec l’auteur de polars Marin Ledun pour la présentation de son nouveau roman: Eiao
Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
English : Rencontre d’auteur
Eiao is a short, dark novel that explores the wounded memory of French nuclear testing in Polynesia through the fate of a committed woman and a sacrificed island
and a sacrificed island. Meet crime writer Marin Ledun for the presentation of her new novel: Eiao
L’événement Rencontre d’auteur Magescq a été mis à jour le 2026-01-05 par OTI LAS