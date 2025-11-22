Rencontre d’auteur Place du Champ de Foire Mazerolles

Place du Champ de Foire Foyer rural Mazerolles Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec Gaelle Perret des Editions Poids Plume. Présentation de la double casquette auteure éditrice, ponctuée de quelques extraits d’albums, agrémentée d’exemples concrets pour mieux comprendre comment on fait un livre (brouillon, croquis, maquette, feuille d’imprimerie, bonnes feuilles…). Suivie d’une lecture en bilangue français-occitan du Vieil Homme et la mare (lu par un intervenant). .

Place du Champ de Foire Foyer rural Mazerolles 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 10 88 bibmazerolles@orange.fr

