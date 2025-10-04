Rencontre d’Auteur Médiathèque De Nieurlet Nieurlet

Rencontre d'Auteur Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque De Nieurlet

Entrée gratuite – tout public

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Rencontrez Philippe Hudelle et découvrez sa passion pour la photographie.

L’auteur vous présentera ses différents livres-photos et partagera avec vous son univers artistique, ses inspirations et les histoires derrière ses images.

Médiathèque De Nieurlet 4 rue de la 59143 Nieurlet Nieurlet 59143 Nord Hauts-de-France 0218880263 https://opac-x-mediathequenieurlet.biblix.net

Biblis en folie 2025