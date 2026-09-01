Rencontre d’auteur – Michel Chatry Bibliothèque Cerizay

Informations pratiques

Cerizay

Rencontre d’auteur – Michel Chatry

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Michel Chatry, historien local, présentera son dernier ouvrage « Un chanoine dans les Guerres de

Vendée ». Ce livre sur les mémoires de la marquise de La Rochejaquelein comprend les notes inédites de l’Abbé Dubin de Grandmaison, témoin directe du célèbre soulèvement populaire.

Adultes, sur réservation. .

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

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English : Rencontre d’auteur – Michel Chatry

L’événement Rencontre d’auteur – Michel Chatry Cerizay a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Bocage Bressuirais