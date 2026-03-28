Rencontre d’auteur Nicolas Feuz Belleville-sur-Loire
Rencontre d’auteur Nicolas Feuz Belleville-sur-Loire mercredi 8 avril 2026.
Rencontre d’auteur Nicolas Feuz
385 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 18:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Lorianne Cherpillod vous propose une lecture musicale de crime sous haute tension de Nicolas Feutz.
Vous pourrez ensuite échanger avec l’auteur autour de son dernier roman La secte .
Lorianne Cherpillod vous propose une lecture musicale de crime sous haute tension de Nicolas Feutz.
Vous pourrez ensuite échanger avec l’auteur autour de son dernier roman La secte .
La soirée se prolongera par un apéritif dînatoire convivial en présence des artistes.
Sur inscription, entée libre. .
385 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 13 10
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English :
Lorianne Cherpillod proposes a musical reading of crime sous haute tension by Nicolas Feutz.
Afterwards, chat with the author about his latest novel, La secte .
L’événement Rencontre d’auteur Nicolas Feuz Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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