RENCONTRE D’AUTEUR PAR L’ASSOCIATION LECTURES VAGABONDES

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Vendredi 13 février 19h à l’espace d’art contemporain de Bédarieux

Un rendez-vous en libre participation, à ne pas manquer.

II sera animé par Pierre Barthe pour la présentation et Alain Montchauzou pour l’entretien.

Comme à l’accoutumée, l’auteure dédicacera son livre, déjà disponible à la Librairie Joie de Connaître, et les échanges se prolongeront autour du verre de l’amitié offert

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 77 48 30 57

English :

Friday February 13 7pm at Espace d’Art Contemporain, Bédarieux

A not-to-be-missed event with free participation.

It will be hosted by Pierre Barthe for the presentation and Alain Montchauzou for the interview.

As usual, the author will sign her book, already available from Librairie Joie de Connaître, and discussions will continue over a welcome drink

L’événement RENCONTRE D’AUTEUR PAR L’ASSOCIATION LECTURES VAGABONDES Bédarieux a été mis à jour le 2026-02-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB