Rencontre d’auteur Peire Martinez Aigondigné

15C rue Aurore Dupin, Mougon Aigondigné Deux-Sèvres

Dédicace. Peire Martinez, auteur aigondignois, viendra présenter et dédicacer ses deux derniers romans, les murs épais de la bourgeoisie (Geste éditions) et ferrés au cap (Maïa) le vendredi 12 décembre à 16h30 à la bibliothèque de Mougon. Entrée gratuite sans réservation. Vendredi 12 décembre de 16h30 à 18h30, .

15C rue Aurore Dupin, Mougon Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 54 65 bibliotheque@aigondigne.fr

