Rencontre d’auteur Peire Martinez Aigondigné
Rencontre d’auteur Peire Martinez Aigondigné vendredi 12 décembre 2025.
Rencontre d’auteur Peire Martinez
15C rue Aurore Dupin, Mougon Aigondigné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Dédicace. Peire Martinez, auteur aigondignois, viendra présenter et dédicacer ses deux derniers romans, les murs épais de la bourgeoisie (Geste éditions) et ferrés au cap (Maïa) le vendredi 12 décembre à 16h30 à la bibliothèque de Mougon. Entrée gratuite sans réservation. Vendredi 12 décembre de 16h30 à 18h30, .
15C rue Aurore Dupin, Mougon Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 54 65 bibliotheque@aigondigne.fr
English : Rencontre d’auteur Peire Martinez
L’événement Rencontre d’auteur Peire Martinez Aigondigné a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Pays Mellois