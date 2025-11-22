RENCONTRE D’AUTEUR

Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Venez découvrir le travail de l’auteur, Serge Marignan, et son dernier ouvrage paru Rock de 17h30 à 19h00 à la Médiathèque Municipale.

.

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr

English :

Come and discover the work of author Serge Marignan, and his latest book, Rock, from 5.30 pm to 7.00 pm at the Médiathèque Municipale.

German :

Lernen Sie die Arbeit des Autors Serge Marignan und sein neuestes Werk Rock von 17:30 bis 19:00 Uhr in der städtischen Mediathek kennen.

Italiano :

Venite a scoprire il lavoro dell’autore Serge Marignan e il suo ultimo libro, Rock, dalle 17.30 alle 19.00 presso la Médiathèque Municipale.

Espanol :

Venga a descubrir la obra del autor, Serge Marignan, y su último libro, Rock, de 17.30 a 19.00 horas en la Médiathèque Municipale.

L’événement RENCONTRE D’AUTEUR Puissalicon a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT AVANT-MONTS