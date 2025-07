Rencontre d’auteur Médiathèque Riscle

Rencontre d’auteur Médiathèque Riscle samedi 19 juillet 2025.

Rencontre d’auteur

Médiathèque 5 Rue du Château Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-19 14:30:00

fin : 2025-07-19 17:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Ce rendez-vous, véritable espace d’expression libre et d’interactions autour de la littérature, a pour objectif de faire vivre le livre entre passionnés, en contribuant à transformer la lecture en un plaisir partagé.

Médiathèque 5 Rue du Château Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

English :

The aim of this event, a genuine space for free expression and interaction around literature, is to bring books to life among enthusiasts, helping to transform reading into a shared pleasure.

German :

Dieses Treffen, ein echter Raum für freie Meinungsäußerung und Interaktionen rund um die Literatur, hat zum Ziel, das Buch unter leidenschaftlichen Lesern lebendig werden zu lassen und dazu beizutragen, dass das Lesen zu einem gemeinsamen Vergnügen wird.

Italiano :

L’obiettivo di questo evento, che offre un vero e proprio forum per la libera espressione e l’interazione intorno alla letteratura, è quello di far vivere i libri agli appassionati, contribuendo a trasformare la lettura in un piacere condiviso.

Espanol :

El objetivo de este acontecimiento, que constituye un auténtico foro de libre expresión e interacción en torno a la literatura, es dar vida a los libros entre los aficionados, contribuyendo a convertir la lectura en un placer compartido.

