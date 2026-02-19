Rencontre d’auteur Rose Penn Médiathèque Ascain
Rencontre d’auteur Rose Penn Médiathèque Ascain vendredi 27 février 2026.
Médiathèque 34 route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
2026-02-27
La médiathèque d’Ascain a le plaisir d’accueillir Rose Penn, autrice de polar, pour une rencontre littéraire placée sous le signe du partage et de la découverte. .
English : Rencontre d’auteur Rose Penn
