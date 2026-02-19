Rencontre d’auteur Rose Penn Médiathèque Ascain

Rencontre d’auteur Rose Penn

Médiathèque 34 route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

La médiathèque d’Ascain a le plaisir d’accueillir Rose Penn, autrice de polar, pour une rencontre littéraire placée sous le signe du partage et de la découverte. .

Médiathèque 34 route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 36 bibliotheque@mairie-ascain.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre d’auteur Rose Penn

L’événement Rencontre d’auteur Rose Penn Ascain a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Pays Basque