Rencontre d’auteur, Saint-Loup-Lamairé

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026, venez rencontrer Marie-Béatrice Gauvin, romancière Deux-Sévrienne pour un échange autour de ses ouvrages , son expérience d’auteur et bien d’autre encore. Venez nombreux pour un moment convivial autour de la littérature à 11 h, à la Médi@-tech au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Entrée libre, renseignements au 05 86 30 10 6 1 ou media-tech@saint-loup-lamaire.fr .
