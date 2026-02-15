Rencontre d’auteur

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

L’association 2A propose la troisième édition du salon du livre. De nombreux évènements sont proposés dans ce cadre. Une rencontre avec l’écrivain Frédéric Bodin, aura lieu à 18 h 30, au centre de ressources Médi@-Tech de Saint-Loup-Lamairé, au 32 rue de la Grille. Frédéric Bodin, journaliste écrivain de polars, a écrit entre autres meurtres à Niort une affaire d’Etat . Le récit se passe à Niort en 1936, dans ce livre, il nous parle du mariage de la fille d’Ernest Pérochon, écrivain bien connu sur notre territoire, qui a eu le prix Goncourt en 1920 pour son livre Nène . Informations et réservations 05 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr Retrouvez le programme complet dans les images. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 animationsenairvaudais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre d’auteur

L’événement Rencontre d’auteur Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-02-24 par CC Airvaudais Val du Thouet