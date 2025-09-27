RENCONTRE D’AUTEUR Saint-Martin-de-Londres

La bibliothèque accueille le 27 septembre à 11h30 l’écrivaine cévenole Mireille Pluchard, qui présentera son nouveau roman L’ambre et le masque et évoquera son travail nourri d’histoire, de terroir et de sagas familiales.

10 Route des Cévennes Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 46 68 63 bibliotheque@ville-smdl.fr

English :

On September 27 at 11:30 a.m., the library welcomes Cévennes writer Mireille Pluchard, who will present her new novel L’ambre et le masque (Amber and the Mask) and talk about her work, which draws on history, the land and family sagas.

German :

Die Bibliothek empfängt am 27. September um 11:30 Uhr die Schriftstellerin Mireille Pluchard aus den Cevennen, die ihren neuen Roman L’ambre et le masque vorstellt und über ihre Arbeit spricht, die von Geschichte, Bodenständigkeit und Familiensagas geprägt ist.

Italiano :

Il 27 settembre alle 11.30, la biblioteca accoglierà la scrittrice delle Cévennes Mireille Pluchard, che presenterà il suo nuovo romanzo L’ambre et le masque (L’ambra e la maschera) e parlerà della sua opera basata sulla storia, la terra e le saghe familiari.

Espanol :

El 27 de septiembre a las 11.30 h, la biblioteca acogerá a la escritora cevenoles Mireille Pluchard, que presentará su nueva novela L’ambre et le masque (El ámbar y la máscara) y hablará de su obra basada en la historia, la tierra y las sagas familiares.

