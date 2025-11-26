Rencontre d’auteur un escape game avec Aurélie Garnier Sainte-Flaive-des-Loups
Rencontre d’auteur un escape game avec Aurélie Garnier Sainte-Flaive-des-Loups mercredi 26 novembre 2025.
Rencontre d’auteur un escape game avec Aurélie Garnier
Bibliothèque de Sainte-Flaive-des-Loups Sainte-Flaive-des-Loups Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 15:00:00
fin : 2025-11-26 16:30:00
Date(s) :
2025-11-26
.
Bibliothèque de Sainte-Flaive-des-Loups Sainte-Flaive-des-Loups 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre d’auteur un escape game avec Aurélie Garnier Sainte-Flaive-des-Loups a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme du Pays des Achards