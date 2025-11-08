Mon ado adore le manga, est-ce que c’est grave ?! Les Achards
Espace culturel Médiathèque Place Michel Vrignon Les Achards Vendée
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06 20:00:00
2026-02-06
Espace culturel Médiathèque Place Michel Vrignon Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
L’événement Mon ado adore le manga, est-ce que c’est grave ?! Les Achards a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays des Achards