Rencontre d’auteur VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Rencontre d’auteur VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre vendredi 26 septembre 2025.

Rencontre d’auteur

VIC-EN-BIGORRE 14 av. Joseph Fitte Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

Date(s) :

2025-09-26

La librairie La Litote vous convie pour une rencontre avec l’autrice Pascale Dewambrechies.

Pascale Dewambrechies est une autrice, narratrice de l’intime qui privilégie l’écriture du fragment. Elle cherche toujours à créer à partir du réel une « auto-socio-fiction » selon le concept défini par Annie Ernaux dont elle est une grande admiratrice. Tout comme de Virginia Woolf ou Marguerite Duras, pour elle figures majeures de la littérature qu’elle cite volontiers. Inlassablement elle creuse la question de la filiation, thème que l’on retrouve dans ses romans, cherchant à savoir en quoi la narration d’un évènement même anodin peut-elle faire écho, faire littérature ? Militante du droit des femmes et luttant contre les violences qui leur sont faites, elle s’engage dans la lutte contre les discriminations, tout comme intéressée par un grand nombre de disciplines artistiques, elle entraîne et accompagne vers elles des publics qui en sont éloignés. Passionnée par, et lectrice avide de littérature contemporaine, elle modère régulièrement des rencontres littéraires qui, dit-elle, nourrissent son écriture. Dans son roman « Géographie d’un père, elle dit « Ecrire, c’est donner aux autres ce que l’on donne d’abord à soi-même ».

.

VIC-EN-BIGORRE 14 av. Joseph Fitte Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 37 54 58

English :

La Litote bookshop invites you to a meeting with author Pascale Dewambrechies.

Pascale Dewambrechies is an author and intimate narrator who favors fragmentary writing. Her aim is always to create « auto-socio-fiction » from reality, according to the concept defined by Annie Ernaux, of whom she is a great admirer. She is also a great admirer of Virginia Woolf and Marguerite Duras, major figures of literature whom she readily quotes. She tirelessly delves into the question of filiation, a theme that runs through her novels, seeking to find out how the narration of an event, however trivial, can create an echo, make literature? An activist for women’s rights and a fighter against violence against women, she is committed to the fight against discrimination, just as she is interested in a wide range of artistic disciplines, coaching and guiding audiences who are far removed from them towards them. Passionate about, and an avid reader of, contemporary literature, she regularly moderates literary encounters which, she says, feed her writing. In her novel « Géographie d’un père », she says: « To write is to give to others what you first give to yourself ».

German :

Die Buchhandlung La Litote lädt Sie zu einem Treffen mit der Autorin Pascale Dewambrechies ein.

Pascale Dewambrechies ist eine Autorin und Erzählerin des Intimen, die das Schreiben von Fragmenten bevorzugt. Sie versucht stets, ausgehend von der Realität eine « auto-socio-fiction » zu schaffen, gemäß dem von Annie Ernaux, deren große Bewunderin sie ist, definierten Konzept. Ebenso wie Virginia Woolf und Marguerite Duras, die sie gerne zitiert und die für sie die wichtigsten Figuren der Literatur sind. Unermüdlich beschäftigt sie sich mit der Frage der Abstammung, ein Thema, das sich auch in ihren Romanen wiederfindet, und versucht herauszufinden, inwiefern die Erzählung eines noch so unbedeutenden Ereignisses ein Echo hervorrufen und Literatur sein kann Sie setzt sich für die Rechte der Frauen ein und kämpft gegen die Gewalt, die ihnen angetan wird, und engagiert sich im Kampf gegen Diskriminierung. Da sie sich für eine Vielzahl von Kunstrichtungen interessiert, trainiert und begleitet sie auch Publikumsschichten, die davon weit entfernt sind. Als begeisterte Anhängerin und eifrige Leserin zeitgenössischer Literatur moderiert sie regelmäßig literarische Treffen, die, wie sie sagt, ihr Schreiben nähren. In ihrem Roman « Geographie d’un père » sagt sie: « Ecrire, c’est donner aux autres ce que l’on donne d’abord à soi-même » (Schreiben bedeutet, anderen das zu geben, was man zuerst sich selbst gibt).

Italiano :

La libreria La Litote vi invita a un incontro con l’autrice Pascale Dewambrechies.

Pascale Dewambrechies è un’autrice e narratrice intima che predilige la scrittura frammentaria. Il suo obiettivo è sempre quello di creare una « auto-socio-fiction » basata sulla realtà, secondo il concetto definito da Annie Ernaux, di cui è una grande ammiratrice. È anche una grande ammiratrice di Virginia Woolf e Marguerite Duras, grandi figure della letteratura che ama citare. Ha esplorato instancabilmente la questione della filiazione, un tema che attraversa i suoi romanzi, cercando di scoprire come la narrazione di un evento, per quanto banale, possa creare un’eco, una forma letteraria Attivista per i diritti delle donne e contro la violenza sulle donne, è impegnata nella lotta contro le discriminazioni, così come si interessa alle più svariate discipline artistiche, allenando e guidando verso di esse anche il pubblico che ne è lontano. Appassionata e avida lettrice di letteratura contemporanea, modera regolarmente incontri letterari che, dice, alimentano la sua scrittura. Nel suo romanzo Géographie d’un père, dice: « Scrivere è dare agli altri ciò che prima si dà a se stessi ».

Espanol :

La librería La Litote le invita a un encuentro con la autora Pascale Dewambrechies.

Pascale Dewambrechies es una autora y narradora intimista que prefiere la escritura fragmentaria. Su objetivo es siempre crear una « auto-socio-ficción » basada en la realidad, según el concepto definido por Annie Ernaux, de quien es una gran admiradora. También es una gran admiradora de Virginia Woolf y Marguerite Duras, grandes figuras de la literatura a las que le gusta citar. Ha explorado incansablemente la cuestión de la filiación, tema que recorre sus novelas, buscando cómo la narración de un acontecimiento, por trivial que sea, puede crear un eco, una forma literaria Defensora de los derechos de la mujer y contraria a la violencia de género, está comprometida en la lucha contra la discriminación, del mismo modo que se interesa por un amplio abanico de disciplinas artísticas, orientando y guiando hacia ellas a públicos alejados de las mismas. Apasionada y ávida lectora de literatura contemporánea, modera regularmente encuentros literarios que, según ella, alimentan su escritura. En su novela Géographie d’un père, afirma: « Escribir es dar a los demás lo que primero te das a ti mismo ».

