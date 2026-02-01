Rencontre d’auteur VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Rencontre d’auteur

VIC-EN-BIGORRE Bar le Bigourdan 6 Pl. de Verdun Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13 20:00:00

Date(s) :

2026-02-13

La librairie La Litote vous convie pour une rencontre avec l’autrice Céline DENJEAN qui c’est déjà installé à la Litote.

Elle revient, pour le plus grand plaisir de ses fidèles lecteurs et les nouveaux sûrement, avec un nouveau polar et, elle nous avait prévenus l’an passé, un nouveau style narratif.

DEFERLANTE Ed Michel LAFON

Finistère Nord, nous plongerons dans l’univers de deux grandes familles où une succession d’évènements, les silences et les non-dits les entraîneront vers la perte, une histoire terriblement passionnante.

Cette rencontre ce déroule chez les voisins de la librairie, le Bar le Bigourdan, pour changer un peu et donner un coup de pouce aux nouveaux patrons !!

.

VIC-EN-BIGORRE Bar le Bigourdan 6 Pl. de Verdun Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 37 54 58 librairie.lalitote@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Litote bookshop invites you to a meeting with author Céline DENJEAN, who has already established herself at La Litote.

She returns, to the delight of her loyal readers and surely new ones, with a new thriller and, as she warned us last year, a new narrative style.

DEFERLANTE Ed Michel LAFON

From North Finistère, we plunge into the world of two large families, where a succession of events, silences and unspoken words lead them towards loss, a terribly fascinating story.

This meeting takes place at the bookshop’s neighbors, the Bar le Bigourdan, for a change and to give a boost to the new owners!

L’événement Rencontre d’auteur Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-02-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65